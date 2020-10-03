İyi Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" krizi: Parti içinde 'bağımsız cephe' mi oluşuyor?

İYİ Parti kurultayında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan kriz büyüyor. Koray Aydın’ın yeniden divanda olmasıyla parti içindeki gerginlik arttı. Kulislerde 15’e yakın vekilin “parti içinde bağımsız cephe oluşturacağı” konuşuluyor. Muhalifler teşkilatı elinde bulunduran Koray Aydın’ın toplumda karşılığının olmadığını ileri sürerek “Parti Cumhur İttifakı’na daha yakın bir hale geldi. Partinin oy oranı düşecek” iddiasında bulundu.

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Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın kulis haberine göre, Akşener’den “oy verilmeyecekler listesinde imzası bulunduğu gerekçesiyle Aydın’ı yeniden divana alınmamasını” isteyen ve sayıları 15’e yakın olan milletvekilleri de bu kez Akşener’e “Aydın neden divanda” tepkisini gösteriyor. Yaklaşık 15 milletvekilinin yeni divan sonrası haftaya yeniden bir araya gelerek, bundan sonra partide “bağımsız cephe oluşturacakları” ifade edilirken, bu durum şu sözlerle anlatılıyor:

“Parti yönetimi her zaman ‘demokrasiden’ söz ediyor. Eğer parti demokrasiden söz ediyorsa, o zaman parti içinde de ‘demokrasiden söz edilmesi’ gerekir. Oysa biz bu demokratik tutumu ne yazık ki parti içinde göremiyoruz. Divan da GİK listesi de tamamen Koray Aydın’ın tutumu ile belirlenmiştir. Oysa bizler, parti içinde bugüne kadar mücadele etmiş ve partinin belli bir raya oturmasını sağlamıştık. Eğer parti içi demokrasi yoksa, bundan sonra gerek Meclis grubunda, gerekse parti içinde ‘bağımsız cephe’ oluştururuz.”

Muhalefet, “Koray Aydın’ın cephesi” olarak değerlendirdikleri cephenin de “toplumsal karşılığının olmadığı” iddiasında bulunuyor. Öte yandan “yeni yönetimin Koray Aydın ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’na yakınlaştığı” ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Akşener, parti içindeki “gerilime” son vermek amacıyla delegelerle de görüşmeler yürütecek. Delegelere, “yeni divanla ilgili” görüşlerini soracak ve eleştirileri tek tek not edecek. Ancak muhalefet cephesi Aydın’ın en başından bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan olarak görev yaptığına dikkat çekerek “Dolayısıyla delege yapısı Koray Aydın’ın elinde. Teşkilatlar da Koray Aydın’ın elinde” iddiasında bulunuyor.

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