İyi Parti'de "seçilmeyecekler listesi" krizi büyüyor: 14 milletvekilinin protesto bildirisi hazırladığı iddia edildi

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtıldığı belirtilen “İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler” listesinin yarattığı kriz büyüyor. Kulis bilgilere göre, aralarında söz konusu listede adının geçenlerin de bulunduğu 14 milletvekili ortak mutabakat metni hazırladı. Partiye katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten vekiller, grup toplantılarına katılmama kararı aldı.

Sözcü'den Gökmen Ulu imzalı kulis haberine göre, İyi Parti Milletvekilleri Ahmet Çelik, Aydın Sezgin, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Hasan Subaşı, Hayrettin Nuhoğlu, Hüseyin Filiz, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu birçok milletvekili ortak mutabakat metni hazırladı.

Tepki ve beklentilerin dile getirildiği metinde şu ifadeler yer aldı:

"İyi Parti, Türkiye'nin siyasal hayatı ve geleceği açısından çok önemli bir harekettir. Partimiz, ülkemizi normalleştirme, iyileştirilmiş, ileri bir demokrasi ile buluşturma, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisine, ekonomik büyümemize ve kalkınmamıza çok önemli katkılarda bulunacaktır. Kuruluşundan bu yana siyasete ve demokrasimizin daha da geriye gitmemesi için cesur, isabetli uğraş ve başarıları istikbaldeki işlerinin de teminatıdır.

Bu anlayışla, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ikinci olağan kongremizde partimizin muhatap kılındığı üzücü manipülasyon ve teşkilatlarımızın yönetimi ile ilgili bundan önceki kötü uygulamalardan duyduğumuz rahatsızlığı ve kaygıları kendilerine arz etmek üzere Antalya Milletvekilimiz Sayın Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekilimiz Sayın Ayhan Erel, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etmişlerdir.

Partimizin tüm organlarına saygımızı mutlak anlamda muhafaza etmekteyiz. Ancak, ikinci olağan kongremizde yapılan ve partimize verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur.

Bu kaygılarımızın bir tezahürü olarak bir grup arkadaşımız ile meclis grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bazı arkadaşlarımız da meclis grup yöneticilerimizin seçileceği bu toplantıya iştirak ederek görüşlerimizi ifade edeceklerdir.

Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti'nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveri ile ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz."

Akşener istifa iddialarına ne yanıt vermişti?

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda 'oy verilmeyecekler listesi’ krizinin ardından 15 milletvekilinin istifa edeceği yönünde haberler çıkmıştı. Genel Başkan Meral Akşener, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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