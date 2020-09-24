İyi Parti'de 'aday seçilmeyecekler listesi' gerginliği sürüyor; "Hodri meydan"

İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nın üzerinden dört gün geçti ancak “aday seçilmeyecekler listesi” tartışmaları sürüyor. Dağıtıldığı belirtilen ve içinde partinin önemli isimlerinin de yer aldığı ifade edilen “İlk 75’te de olsa tercih edilmeyecekler listesi üzerinden İyi Partili vekiller arasında tartışma yaşanıyor.

Partinin en yetkili karar organı Genel İdare Kurulu’na (GİK) aday bile olmadığını belirten İsmail Koncuk’un “Koltuk onların, adamlık bizim olsun” sözleriyle başlattığı tartışma büyüyerek devam ediyor. Dün de genel başkan yardımcıları sosyal medyada tartıştı.

"Hodri meydan"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a ‘hodri meydan’ derken, İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’a da, “Azıcık delikanlı olun, erkek gibi durun” dedi.

Ergun, Temizer’e, “Teşkilat hiyerarşisi neyi gerektiriyorsa onu yaparız” yanıtını verdi. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da, “Pusu kuran adama soruyorum” mesajı attı.

Akşener'le görüşecekler

Hürriyet'te yer alan habere göre, tartışmalar sürerken “parti içi demokrasi” adıyla toplanan 20 milletvekili adına Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in, bugün İstanbul’da Akşener ile bir araya geleceği belirtildi.

Listede, milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler yer alıyor.

Teşkilat Başkanı Koray Aydın: Delege iradesine saygı gerek

Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, katıldığı TV programında “Yazılmayacaklar” listesine ilişkin, “Delegenin iradesidir, saygı duymak gerekir” dedi. Aydın, özetle şunları söyledi:

“Çok renkli bir kongre oldu. Aslında görünen oradaki en renkli olaylardan bir tanesi; onlarca liste çıktı orada. Böyle bir seçimde bu çok doğal bir şey, bunda yadırganacak bir şey yok. Bunu doğal karşılamak lazım. Şunu söyleyelim; biz teşkilat birimi olarak kongreden önce böyle bir şeyde taraf olmayacağımızı söyledik. Bunun yanında en çok konuşulan ‘Merkez sağdan tasfiye olunuluyor’ söylemleri yerine tam tersine listede merkez sağdan olanların sayısının arttığı görülecektir. Kazanamayan bazı arkadaşlarımız bir önceki kongrede en çok oy alan isimlerdi. Bu delegenin iradesidir, saygı duymak gerekir.”