İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı: Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde tekil konuştuğunu savunarak, "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" diye sordu.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı içindeki dinamikleri kaleme aldığı yazısında, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeye de yer verdi.

Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gençlere 6 vaat" videosundaki gibi tekil söylemlere rastlanmaya başlandığını savunarak, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" dedi.

Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı'nın, “Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor. Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…” sözlerini aktardı.

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