Kemal Kılıçdaroğlu gençlere 6 vaadini açıkladı: Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gençlere 6 vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, gençlerin yurt dışı çıkışından oyun konsollarına, işe alımlardan ilk arabaya kadar konularda vaatlerini sıralarken, "Sizden çalınanları telafi edeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun en dikkat çeken vaadi 'gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV'nin sıfırlanacak' olması oldu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, tweetinde "Sevgili gençler, çalışmalarımızı tamamladık. Size güzel haberler vereceğim için ayrı bir heyecanlıyım. Biliyorum, bu iktidarın elinden en çok siz çektiniz, bu yüzden önceliğim de siz olacaksınız. Bu videoyu atın fav'a" ifadesini kullanırken, gençlere yönelik vaatlerini anlattı.