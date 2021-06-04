İyi Parti'den iktidara RTÜK tepkisi: Tek adam rejimi budur; siz iflah olmazsınız, bu zulmünüz sonunuzu getirecek

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik söylediği "Daha dur, bunlar iyi günler" sözlerinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV'ye iki idari para cezası verdi. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, RTÜK üzerinden iktidara sert sözlerle yüklendi. Türkkan, "Totaliter rejim dedikleri işte budur. Tek adam rejimi de budur. Zulmedenin hükümdar olduğu rejim budur. Siz iflah olmazsınız, bu zulmünüz sonunuzu getirecek" diye konuştu.

Türkkan, özetle şunları söyledi:

“RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partimizin Genel Başkan’ı Sayın Meral Akşener’e yönelik ‘Daha dur, bunlar iyi günler’ sözlerinin, o tehdit ve şantaj kokan sözlerinin, kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle Şirin Payzın’ın eleştirilerinden dolayı Halk TV’ye yüzde 2 idari para cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı…. Totaliter rejim dedikleri işte budur. Tek adam rejimi de budur… Zulmedenin hükümdar olduğu rejim budur. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ve yöneticilerine sesleniyorum. Siz iflah olmazsınız. Zulmünüz sonunuzu getirecek, ilk seçimde tepetaklak gideceksiniz.

“Millet nefes alamıyor, bunlar görmüyor ama belediye başkanı görmüş"

Mersin'de AK Parti’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak…diyor ki, ‘Ekonomiyle alakalı intihar olmaz. O zaman ülkenin yarısı intihar eder.’ Ne kadar güzel bir tespit.. Millet nefes alamıyor, bunlar görmüyor ama Belediye Başkanı görmüş... Evine ekmek götüremeyen babalar var.

"Gelin bu milletin önüne sandığı koyun, bu millet sizden hesap sormak istiyor"

Türk Milleti daha da fakirleşti… Hesap zamanı geldi. Gelin bu milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi küçük ortak demiş ki; ‘Erken seçim istemek ihanettir.’2018’de seçimi kim istedi. 2002’de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Bana göre değil. Seçim milletin istediği zaman yapılır… Seçim en meşru haktır. Biz de istemeye devam edeceğiz.

"Ortada yardım falan yok, milletin sırtında sadece 661 milyar lira borç yükü var"

Salgında insanları çaresiz bıraktılar bunlar. Ölüme sürüklediler. Hepsinin vebali 1000 odalı Saray’da yaşayanların boynunadır. Her gün beddua alıyorlar bu milletten… O beddualar hiç yakanızı bırakmayacak. Göreceksiniz. İlk seçimde gideceksiniz. Hesap vereceksiniz. Kimsenin ahı kimsede kalmayacak. Salgında sadece bir yandaşınıza 9,5 Milyar liralık vergi istisnası sağlarken, 84 milyona sadece 8 milyar lira doğrudan nakdi yardım yaptınız…Yandaşlarınızın havalimanlarının milyarlarca liralık kira ödemelerinden vazgeçtiniz. Vatandaşın, çiftçinin borçlarından bir santim ödün vermediniz…Verdikleri 315 milyar lira banka kredisinin, 219 milyar lirası öteleme… Ortada yardım falan yok. Milletin sırtında sadece 661 milyar lira borç yükü var.

"İktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı ellerinde; son çare göreceksiniz yeni bir açılıma başlayacaklar"

Şu anda iktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı ellerinde. Cumhur İttifakı’nı genişletecek çabaları da yetersiz kalınca son çare göreceksiniz, yakında yeni bir açılıma başlayacak bunlar. Hiç öyle bağırdıklarına, çağırdıklarına, sağa sola terörist dediklerine bakmayın; terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar. Daha önce bunu yaptılar. Terörist dedikleriyle Oslo’da, İmralı’da, Kandil’de buluşup; pazarlık yaptılar. Çünkü; çaresizler. Her şeyi yapabilirler.

"Daha başlamadan turizmi bitirdiler"

Siz sokakta pazar günü kimseyi bırakmayacaksınız, insanları evine tıkacaksınız, otellere tıkacaksınız; insanlar tatile gidecek veyahut bu ülkeye tatile gelecek. Mümkün mü böyle bir şey? Daha başlamadan turizmi bitirdiler. Sezonu kaybetti Türkiye. Gerçekten bu sezonda beklediği gelirlerin hiçbirine ulaşamayacağız.”