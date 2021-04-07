İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne protesto: Hiçbir yabancı misyon, Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi lidere, vatandaşa parmak sallayamaz!

T24 Haber Merkezi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Genel Başkan Meral Akşener ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" şeklindeki paylaşımını protesto için Çin Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan konsolosluğu önüne gelerek, siyah çelenk bıraktı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye yabancı misyonun parmak sallamaya haddi olmadığını dile getirdi.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yaptığı açıklamada; ailesini, akrabasını kaybetmiş Uygur Türkleri'nin sarsıcı hikâyelerinin dinlediklerini belirterek, "Sadece evladını, annesini ya da babasını arıyor bu insanlar. Son derece insani bir taleple toplanıyorlar. Bundan daha insani ve doğal ne olabilir, sizlere soruyorum? Bizler bugün buraya üç konunun altını çizmek için geldik. Bunlardan biri ve en önemlisi, buradaki kardeşlerimizin ailelerinin akıbetiyle ilgili merak ettikleri sorularının cevaplarını alması konusunda onlara destek vermek ve onların seslerini daha yüksek çıkartmak. Bundan daha önemli bir beklentimiz ve amacımız olamaz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı misyonun parmak sallama haddi ve cüreti yoktur"

Çin Büyükelçiliği'nin tehditlerine değinen Kavuncu, "İkincisi, büyükelçilik bir açıklama yaptı ve maalesef bu açıklamayı Türkiye Cumhuriyeti’nde, Genel Başkanımıza tehditvari bir şekilde, parmak sallayarak yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yine açıkça ve küstahça tehdit ettiler. İkinci sebep de budur.



Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülkenin vatandaşı olan hiç kimseye yabacı misyonun parmak sallama ne haddi ne cüreti vardır. Bunun cevabını bugün vereceğiz. Vicdanlara sesleniyoruz. Biz, insan hakları çerçevesinde bu insanların uğradığı zulmü kınıyoruz ve bunun bitmesini istiyoruz. Hiçbir yabancı misyon, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir siyasi lidere, hiçbir vatandaşa parmak sallayamaz" dedi.

Polis siyah çelenk bırakılmasına izin vermedi

"Üçüncüsü, hakkın peşinde olan, doğrunun peşinde olan Sayın Genel Başkanımızın saçının teline zarar gelmesine asla müsaade etmeyiz" diyen Kavuncu, "Bunu da buradan herkes bilsin. Bütün çekilen bu zulüme tercüman olacağız. Amacımız sizlerin acısını dile getirmek. Ve bu konuda en çok konuşan lider olan Sayın Genel Başkanımızın yabancı bir misyon tarafından bu şekilde, küstahça tehdit edilmesini kınamak" ifadelerini kullandı.



Kavuncu’nun konuşmasının ardından, İYİ Partililer çelengi konsolosluğa bırakmak istedi ancak polis müsaade etmedi. Partililer, çelengi sokağın girişine sembolik olarak bıraktı.

TIKLAYIN | Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a: Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır

TIKLAYIN | İyi Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne: Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun