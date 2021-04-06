Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a: Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır

Çin Ankara Büyükelçiliği’nin resmî Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş etiketlenerek, “ Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” paylaşımı yapıldı.

Büyükelçilik paylaşımında, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Akşener ve Yavaş dün şu paylaşımları yapmıştı: