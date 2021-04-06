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İyi Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne: Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun

06 Nisan 2021 18:50

İyi Parti, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Genel Başkan Meral Akşener'i hedef alan tweete yanıt verirken, "Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun" paylaşımı yaptı.

Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmî Twitter hesabından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" paylaşımı yapılmıştı.

İyi Parti'nin resmi Twitter hesabından bu paylaşıma yanıt verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

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