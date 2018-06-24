İyi Parti: Anadolu Ajansı büyük bir manipülasyon yapıyor, teyakkuzda olun

Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına giderek oy verdi. Sandıklar saat 17:00’de kapatılırken; YSK’nin seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Anadolu Ajansı’nın duyurduğu ilk verilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 59 olarak duyuruldu. CHP ve HDP’den yapılan açıklamalarda AA’nın manipülasyon yaptığı savunulurken, vatandaşlara sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu. Verilerin açıklanmasının ardından bir açıklama da İyi Parti’den geldi.

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Görevli ve müşahit kardeşlerim, sandıklarımızdan ayrılmıyoruz! AA'nın manipülatif sonuçlarından bağımsız, sandıklara son ana kadar sahip çıkıyoruz" paylaşımında bulunurken; İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Anadolu Ajansı büyük bir manipülasyon yapıyor. Yöneticilerimiz teyakkuzda olsun” dedi.

İYİ Parti’li Aydın, “Bunu önlemenin yolu; sandık görevlilerimizin görev yerlerini terk etmeden ıslak imzalı tutanakları sisteme girmeleri ve sonuçların seçim kurullarına taşınmasına refakat etmeleridir. Tüm il ve ilçe yöneticilerimiz teyakkuzda olsunlar” ifadelerini kullandı.