CHP: Anadolu Ajansı yalan söylüyor, gerçek verileri paylaşıyoruz...

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, FOX TV canlı yayınında vatandaşlara "sandık başlarını terk etmemeleri" yönünde çağrıda bulundu. Kendilerine ulaşan verilerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48'in üzerine çıkmadığını belirten Tezcan, "Muharrem İnce kazanacak" dedi.

Tezcan, ellerinde gerçek verilerin bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı yalan söylüyor. Böyle giderse seçim ikinci tura kalabilir. Gerçek verileri paylaşıyorum bakın sizlerle. Erdoğan kesinlikle önde değil. Sandıklara herkes sahip çıksın"