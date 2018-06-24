HDP: Anadolu Ajansı ve TRT sonuçlarına itibar etmeyelim, sandık başlarını terk etmeyelim

T24

Türkiye’nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına giderek oy verdi. Sandıklar saat 17:00’de kapatılırken; YSK’nin seçim yasaklarını kaldırmasının ardından duyurulan verilerle ilgili olarak HDP'den yapılan açıklamada, TRT ve Anadolu Ajansı'nın duyurduğu rakamlara itibar edilmemesi ve sandıkların terk edilmemesi çağrısında bulundu.

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Televizyonlarda ilan edilen manipülatif Anadolu Ajansı ve TRT sonuçlarına itibar etmeyelim. Sandık başlarını terk etmeyelim, son ana kadar oylarımızı koruyalım" dendi.

HDP'li Paylan: Barajı rahatlıkla geçiyoruz

HDP Diyarbakır milletvekili adayın Garo Paylan da, "HDP’nin elindeki verilere göre barajı rahatlıkla geçiyoruz. Sandık görevlilerimiz asla moralini bozmadan oylarınıza sahip çıkmaya devam etsinler" paylaşımında bulundu.

HDP’nin elindeki verilere göre barajı rahatlıkla geçiyoruz.

Sandık görevlilerimiz asla moralini bozmadan oylarınıza sahip çıkmaya devam etsinler. — Garo Paylan (@GaroPaylan) June 24, 2018

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de "Gerçek sonuçların Anadolu ajansından açıklanan verilerle hiç ilgisi yok" açıklamasında bulundu.

HDP Adana Milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, ise partisinin baraj sonunu bulunmadığını belirterek "Bize ulaşan veriler farklıdır ve barajı geçiyoruz. Sandık görevlilerimiz asla moralinizi bozmadan oylarınıza sahip çıkmaya devam edin" dedi.

CHP: AA verilerine itibar etmeyin

TIKLAYIN - AA'dan gelen verilerin ardından CHP'li vekillerden açıklama: Manipülasyona kanmayın, sandıkları terk etmeyin

Başta cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmak üzere CHP’liler de Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilere tepki gösterirken; daha önceki seçimlerde duyurulan rakamların ilerleyen saatlerde nasıl düşüş gösterdiğini hatırlattı. AA verilerine itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen CHP’liler, sandıkları terk etmeme ve ıslak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gidilmesi çağrısı yaptı.

HDP'nin milletvekili Saluhan Oluç AA'nın açıkladığı verilere değerlendirirken, "Gerçeğin birkaç saatliğine çarpıtılması kimsenin işine yaramaz" ifadesini kullandı. Oluç şöyle konuştu:

"Gerçeğin birkaç saatliğine çarpıtılması kimsenin işine yaramaz. Gerçek ortaya çıkacaktır. Bize gelen verilere göre HDP barajı aşmıştır"