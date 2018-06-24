AA'dan gelen verilerin ardından CHP'li vekillerden açıklama: Manipülasyona kanmayın, sandıkları terk etmeyin

Oy verme işleminin 17:00’de sona ermesinin ardından yayın yasağının 18:45’te kalmasıyla birlikte Anadolu Ajansı’ndan servis edilen ilk verilerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 59 olarak açıklandı. Saat 19:00 civarında, FOX TV canlı yayınında CHP Genel Merkezi’nden aktarılan sonuçlara göre CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 40.35, AKP’nin adayı Erdoğan’ınki ise yüzde 46.58

Sonuçların belli olmaya başlamasının ardından CHP’li milletvekillerinden ardı ardına açıklamalar geldi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sandıkları terk etmeme’ çağrısını yineleyen CHP’li vekiller, ‘manipülasyona kanmayın’ uyarılarında bulundu.

“İlk gelen sonuçlar çok iyi"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İnce’nin seçim bürosunda olduğunu belirterek, “Türkiye'nin dört bir yanından iyi haberler geliyor. Manipülasyona kanmayın. Başaracağız!” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de benzer bir tweet atarak şunları söyledi:

“İlk gelen sonuçlar çok iyi. Birazdan yandaş TVler manipülasyona başlayabilir, sonuçlar kötüymüş gibi göstererek moralinizi bozmaya ve sizi sandıklardan uzaklaştırmaya çalışabilir. Durumumuz çok iyi, aman sandık başlarından 1 tek milimetre dahi ayrılmayın. BAŞARACAĞIZ!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Anadolu Ajansı referandum gecesi yaptığı manüplasyonun aynısını yapıyor. Açıklanan sonuçlara asla inanmayın.. Moral bozmayın... Sandık başlarından ayrılmayın...." paylaşımında bulundu.

CHP Genel Merkezi: AA’ya güvenmiyoruz

Öte yandan, YSK’nin yayın yasağını kaldırılmasının ardından ilk sonuçlar CHP genel merkezinde kurulan büyük ekrandan partililer tarafından takip ediliyor. Anadolu Ajansı verileri aracılığıyla ilk sonuçları yansıtan Fox TV’nin takip edildiği merkezde ilk sonuçlara tepki gösterildi. “AA’ya güvenmiyoruz” yorumlarını yapan partililerin bekleyişi devam ediyor. Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, “HDP barajı geçmiş gibi görünüyor” yorumunun ardından partililer alkışlarla karşılık verdiler.

FOX TV: CHP'den gelen bilgilere göre İnce yüzde 40.35, Erdoğan yüzde 46.58

Saat 19:00 civarında, FOX TV canlı yayınında CHP Genel Merkezi’nden aktarılan sonuçlara göre CHP’nin adayı İnce’nin oy oranı yüzde 40.35, AKP’nin adayı Erdoğan’ınki ise yüzde 46.58. Diğer adayların oy oranları da şöyle:

Meral Akşener (İyi Parti): 7.24

Selahattin Demirtaş(HDP): 4.06

Temel Karamollaoğlu (SP): 1.16

Doğu Perinçek (Vatan Partisi): 0.61