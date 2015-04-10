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Bilim / Teknoloji

iWatch çıkmadan çakması çıktı

Apple’ın en düşük modeli 349 dolara satılan akıllı saati Apple Watch daha satışa çıkmadan ‘çakma’sı Çin’de 40 dolardan vitrinlerde

10 Nisan 2015 14:09

Apple’ın en düşük modeli 349 dolara (914 TL) satılan akıllı saati Apple Watch daha satışa çıkmadan ‘çakma’sı Çin’de 40 dolardan (Yaklaşık 100 TL) vitrinlere çıktı. Apple Watch ile neredeyse aynı şeyleri yapabilen saat Çin’de kapış kapış gidiyor.

İphone ve Android cihazlara bluetooth ile bağlanabilen cihaz SIM kartı sayesinde çağrıları alabiliyor, telefon görüşmeleri yapabiliyor.

Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, telefon üzerinden müzik dinleyebileceğiniz saat ayrıca mesajları okumanızı da sağlıyor. Saatin microSD bellek desteği ise en büyük artısı.

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