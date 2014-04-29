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Bilim / Teknoloji

Apple'ın iWatch'u haziranda geliyor!

Apple'a yakın bir kaynağa göre, teknoloji devi iWatch'u haziran ayında söz konusu etkinlikte tanıtmayı planlıyor

29 Nisan 2014 15:11

Apple'ın yıllardır beklenen akıllı kol saatinin haziran ayında tanıtılacağı iddia edildi.

Apple'ın haziran ayında gerçekleştirmesi beklenen WWDC yani Global Geliştiriciler Konferansı 2014'te büyük bir bomba patlayabilir.

Apple'a yakın bir kaynağa göre, teknoloji devi iWatch'u haziran ayında söz konusu etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Eğer bu olursa iPhone 6'dan çok daha önce akıllı saatle tanışmış olacağız.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, haftalar önce WSJ'ye yaptığı açıklamada da bu iddiayı doğrular nitelikte bir demeç vermiş ve iWatch'un yakın zamanda tanıtılacağını işaret etmişti.

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