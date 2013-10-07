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Yaşam

İTÜ'lüler THY Genel Müdürü Kotil'i kampuse sokmadı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'de THY Genel Müdürü Kotil'in katılacağı etkinlik, öğrencilerin THY grevine destek eylemi yapmaları üzerine iptal edildi

07 Ekim 2013 21:06

İTÜ'de öğrenciler, üniversitenin Münazara Hitabet Kulübü tarafından Kültür Sanat Birimi Büyük Salon’da düzenlenen "Devlet liginde girişimcilik" etkinliğine THY Genel Müdürü Temel Kotil ve MÜSİAD eski Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan’ın katılacağını duyurarak, yapacakları yürüyüş ve sonrasındaki forum için katılım çağrısı yaptı. Bunun üzerine, güvenlik gerekçe gösterilerek, etkinlik iptal edildi.
Üniversitenin yemekhanesi girişinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, yanlarına bir grup THY işçisini de alarak, yemekhaneyi gezdi.
 

'Uçacak yerin yok Kotil'

 
THY işçilerinin işten çıkartılmasında sorumlu olduğunu belirttikleri Kotil’in üniversiteye girmesini istemediklerini söyleyen öğrenciler sık sık, "THY işçisi yalnız değildir", "Sermaye defol üniversiteler bizimdir" şeklinde sloganlar attı. Yemekhaneden çıkan öğrenciler, "Uçacak yerin yok Kotil" yazılı pankartı taşıyarak, toplantının yapılacağı salonun önüne kadar yürüdü. Burada, toplantının iptal edildiğini ve Kotil’in üniversiteye gelmeyeceğini öğrenen öğrenciler, daha sonra THY işçileriyle dayanışmak için forum düzenledi.
 

Rektörlük etkinliği iptal etti

 
Öte yandan toplantıyı düzenleyen Münazara Hitabet Kulübü Başkanı Mustafa Külahlıoğlu, "Etkinliğimizin duyurularını 1 hafta önceden yaptık ve İTÜ öğrencilerinin hepsini davet ettik. Kolektif denen grup, bunu farklı yönlere çekti. Bunu, Temel Kotil’in yaptıklarından dolayı değil de tamamen politik yönünü ön plana çıkartarak etkinliği ve bizi yaftaladılar. Bizim yaptığımız etkinlik tamamen yasalken, bunların yaptığı propaganda resmi değil. Bu propagandalar nedeniyle rektörlük etkinliğimizi güvenlik nedeniyle iptal etti" diye konuştu.

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