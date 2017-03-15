İTÜ'de "Hocama dokunma" diyen öğrencilere soruşturma açıldı!

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) akademideki ihraçlara karşı eylem yapan 23 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı.

bianet'te yer alan habere göre, 17 Şubat’ta Taşkışla Kampüsü’nde yapılan eylemle ilgili öğrenciler savunmaya çağrıldı.

Soruşturma belgesinde Güvenlik Müdürlüğü’nün yazısı neticesinde açılan soruşturmanın iddiaları şöyle sıralandı:

“İTÜ Taşkışla Yerleşkesi ana kapısı önünde, izinsiz olarak toplanan yaklaşık otuz kişilik grup içerisinde yer alarak, slogan attığınız, gösteri yaptığınız, grup içinden bir öğrencinin ders yapılması esnasında dersi bölerek yapılan toplantıya katılma çağrısında bulunduğu, söz konusu grubun saat 14.40'a kadar bahse konu eylemleri gerçekleştirdiği…”

Ne olmuştu?

7 Şubat'ta Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarılmıştı.

İTÜ öğrencileri ve akademisyenleri “Sıranın İTÜ’ye Gelmesine Hayır”, “Hocama dokunma” pankartlarıyla eylem yapmıştı.