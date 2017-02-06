İTÜ'ye yönelik 'FETÖ' operasyonunda 28 tutuklama talebi

'FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

'FETÖ/PDY'nin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis 32 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

5 şüpheli hakkında yakalama kararı

Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan şüphelilerden 28'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edilirken 5'i hakkında adli kontrol istendi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli akademisyenlerden 23'ünün ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Şüpheli akademisyenlerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılıyor.