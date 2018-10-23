'İttifak' yorumu: 2020'de erken seçim olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin AKP ile yaptığı ittifakı bitirdi. “Kronikleşmiş süreci uzatmanın alemi yok” diyen Bahçeli, “İttifak beklentimiz yok” ifadesini kullandı. Ekonomist Uğur Gürses de Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından 2020’de bir erken seçim olabileceğini söyledi.

Bahçeli ilan etti; AKP-MHP ittifakı sona erdi!

Gürses, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "İttifak bitti. Yeni eşik, 2019 yerel seçimi sonrasında 2020'de erken seçim açıklamasına…” dedi.

“MHP, Meclis çalışmalarından da çekilirse…"

Parlamento çalışmalarını izleyen gazeteci Yurdagül Şimşek de şu yorumu yaptı:

"MHP, ittifaktan Meclis çalışmalarında da çekilerse AK Parti’nin Meclis çalışmalarındaki işi kolay olmaz. Meclis'te konulara göre de olsa yeni ortaklar aramak zorunda kalır."

“Vehamet artacak"

Gazeteci Kadri Gürsel de ittifakın bozulmasını şöyle yorumladı:

"İttifak güvenlik konularında sürer, lakin Bahçeli’nin bu tutumu şimdi Meclis’in önemini artırıyor. Zira AKP’nin azınlıkta olduğu gerçeği bundan böyle geçerli. Başkanlık sisteminde zaten en baştan beri mevcut olan tıkanmanın vahameti artacak."

AKP salt çoğunluk sağlayamıyor

AKP'nin şu an Meclis'te 290 milletvekili bulunuyor. AKP, MHP'nin desteği olmadan Meclis'te salt çoğunluğu sağlayamıyor.

Neler oldu?

24 Haziran seçimlerine birlikte giren ve bu iş birliğini Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde de sürdürmesi beklenen AKP ile MHP arasındaki çatlak, son günlerde büyümüştü.

İttifak ortakları, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifi konusunda birbirlerini sert sözlerle eleştirirken; Danıştay'ın Öğrenci Andı konusunda aldığı karar da iki partinin 'arasını açmıştı'. AKP, karara tepki gösterirken; MHP ise Genel Merkez binasına 'Andımız'ın yazılı olduğu büyük bir pankart astı ve karardan memnuniyetini dile getirmişti.

Her ne kadar yapılan açıklamalarda iki parti arasındaki ittifakın devam edeceği, milletin beklentisinin de bu yönde olduğu ifade edilse de; tarafların doğrudan ya da dolaylı olarak birbirlerini hedef alması, Cumhur İttifakı'nın 'Cumhur İhtilafı'na evrildiği yorumlarına sebep olmuştu. Ve en son olarak Bahçeli, ittifak masası devirdi.

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