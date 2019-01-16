"İttifak olmazsa olmaz değil" diyen Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Cumhur İttifakı için yaptığı, "Olmazsa olmaz değil" açıklamasının ardından disipline sevk edilen eski Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden “kesin çıkarma" cezası ile ihracına oy birliği ile karar verildi.

MHP, ihraç kararını şöyle duyurdu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan USTA’nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4 - (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA’’ cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

Erhan Usta'nın partisinden ihraç edilmesine sebep olan ifadeleri şöyle:

"Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarıya ulaşması yeni sistem açısından önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız."

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Erhan Usta, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından gündeme gelen iddialara ilişkin olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Hiçbir şekilde 7 ilçe istedik 2 ilçe verdiler gibi bir cümlem olmadığı gibi, aksine sağlıklı bir ittifak kurulması için her iki parti açısından da güçlü oldukları ilçelerdeki partinin desteklenmesi gerektiğini, bunun ittifakın toplam oyuna da pozitif yönde yansıyacağını belirttim."

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Daha önce söz konusu mülakata ilişkin ses kayıtlarını da paylaşan Usta "Kendimi savunacağım tek yer Milliyetçi Hareket Partisi Merkezi Disiplin Kurulu Başkanlığı'dır" ifadesini kullanmıştı.

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta, 17 Temmuz 1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam ediyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi. 11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP Grup Başkanvekili görevine getirildi.

Erhan Usta, çok iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.