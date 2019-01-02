MHP'li Erhan Usta: İttifak olmazsa olmaz değil

MHP milletvekili Erhan Usta, AKP'yle yerel seçim iş birliği kapsamında Samsun'da 7 ilçenin MHP'ye bırakılması istediklerini söyledi. Görüşmelerin sürdüğünü aktaran Usta, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarıya ulaşması yeni sistem açısından önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız" diye konuştu.

Usta, AKP’yle yerel seçim için Samsun’da yapılan ittifak görüşmelerini değerlendirdi. MHP’nin 7 belediye istemesine karşılık AKP’nin 2 belediye önerdiğini söyleyen Usta, “Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dedi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Samsun’daki Cumhur İttifakı görüşmelerinde AK Parti’nin MHP’ye 2 ilçe önermesi, MHP’nin de İlkadım ilçesi dahil en az 7 ilçe istemesi görüşmeleri tıkadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP’nin iddialı olduğu ilçelerin ittifaka yansıması gerektiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde söylediği, “Jest ile rest arasında sadece bir harf var” sözünü hatırlatan Usta, şunları söyledi:

“İttifakın olup olmamasını Samsun’a has olarak düşünmemek lazım. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında ‘jest ile rest arasında bir harf farkı var’ olarak ifade etmişti. Yani ittifak mutlaka olacak diye bir şey değil. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse biz ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz.”

‘İttifakın sağlıklı oluşturulması önemli"

MHP’nin arzusunun, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın aldığı oy oranının altına düşmemesi olduğunu belirten Erhan Usta, “Bunun içinde ittifakın sağlıklı oluşturulması önemlidir. Yani hak eden bir partiye o ilçenin bırakılmaması durumunda seçmenin ittifakın dışında bir yere yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. Biz toplamda hedeflediğimiz genel başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’nin altında olmaması için bu önemli. Bir ilçede MHP çok güçlü olarak görülüyor ve vatandaş istiyorsa bunun MHP’ye bırakılmaması ittifakın toplam oyuna zarar verir. Biz bu açıdan hakkaniyetli olunmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü seçmen davranışlarına uygun hareket edilmesi lazım” dedi.

"MHP hakkı olanı istiyor"

Samsun’da da ittifak görüşmelerinin devam ettiği belirten Usta, “Görüşmelerde şu an için sorun yok, müzakereler sürüyor, uzun bir süreç. Sürecin uzamasının nedeni MHP’nin bu seçimlerde çok iddialı olması. Dolayısıyla bu iddia da görüşmelere yansıyor. İlkadım’ın olmazsa olmaz olarak iletildiği hakkında bilgim yok ama milletvekili olarak ‘İlkadım olmazsa olmaz’ diyorum. Olmazsa olmazımız İlkadım” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi dahil Samsun’un birçok ilçesini alabilecek durumdayız” diyen Usta, “İlkadım ve Büyükşehir bizim alabileceğimiz yerler. Bunların haricinde ilçe belediyelerini de alabiliriz. İlçe sayısını net belirtmek olmaz ama 7 ilçenin bize bırakılması bizim asgari isteğimiz. Biz bunu kimseden iyilik olsun diye istemiyoruz. Bugün sokağa çıkıp bunu sorup araştırdığınızda, anket yaptırdığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Yani MHP burada hakkı olanı istiyor. Çünkü MHP’nin yükselen bir trendi var. Bunun da ittifaka yansıması lazım” şeklinde konuştu.