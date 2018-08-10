İTO Başkanı Avdagiç: Merkez Bankası tedbir almalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, dövizdeki sert yükselişe ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önleyici tedbirler alması gerektiğini söyledi. Avdagiç, "Türk lirasına karşı yürütülen sert fiyatlandırmada kuklaya değil, kuklacıya bakmamız gerekiyor" dedi.

Avdagiç, İTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İTO'da temsil edilen sektörlerin sorunlarını yakından dinleyip çözüm yolları bulmak için bir seri toplantı başlattıklarını, söz konusu sorunların çözülmesi için ilgili bakanlıklara dosya sunacaklarını bildirdi.

“ABD, sadece Türkiye ile sıkıntı yaşamıyor"

Avdagiç, "ABD'nin İran’a yönelik yaptırım kararı 6 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girdi. ABD yönetiminin bu kararı üzerine Avrupa Birliği (AB), bir açıklama yaparak 'AB'nin İran'la kendi arasındaki anlaşmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uyacaklarını ve ABD, ambargo kurallarına uymayacak Avrupa şirketlerini cezalandırmaya çalışırsa kendi şirketlerini de her türlü şekilde koruyacaklarını' duyurdu. Bu da bize ABD’nin gerginlik yaşadığı tek NATO ülkesinin Türkiye olmadığını gösteriyor. ABD, kullandığı tehdit dili sebebiyle diğer NATO üyesi ülkelerle de sıkıntılar yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin son dönemde rahip Andrew Brunson davası sebebiyle ABD yönetimi ile gergin bir dönem yaşadığına işaret eden Avdagiç, bakanlara yönelik yaptırım kararına karşılık Türkiye'nin de mütekabiliyet esası gereği Amerikalı iki bakana aynıyla misillemede bulunduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li bakanlara yaptırım uygulanacağını söylemişti ancak bu fiile dökülmemişti.

“Yüksek döviz, yüksek enflasyonu getiriyor”

Avdagiç, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik ile dövizde yaşanan yükselme arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğu görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu gerginlikten dolayı Türkiye'ye yönelik daha kapsamlı yaptırımlar gelebileceği fikri satın alındı. Bir başka ifadeyle, yurt içi piyasalarda döviz kurlarına ve faiz oranlarına yönelik olarak bu endişeyi yansıtan bir fiyatlandırma gözlemleniyor. Türk lirasına karşı yürütülen bu 'sert' fiyatlandırmada 'kuklaya değil, kuklacıya bakmamız' gerekiyor. Kuklacının dikkatlerimizi dağıtmasına, hakikati ıskalamamıza yol açmasına izin vermememiz gerekiyor. Yükselen döviz karşısında, ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası’nın önleyici tedbirler alması gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini gösteriyor. Yani yüksek döviz, enflasyonu da yükseltiyor. Kurdaki yükselişi uzun süreli hale getirip tüm ekonomimize yaymaya çalışıyorlar. Ekonomimizi gölgeleyecek belirsizlik bulutlarına geçit vermemeliyiz."