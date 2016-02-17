T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İtfaiye, kurtarmaya gittiği kediyi süpürgeyle korkutarak 25 metreden düşürdü!

Dört ayağının üzerine düşen kedinin olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü

17 Şubat 2016 15:26

Samsun'un Bafra ilçesinde itfaiye ekiplerinin süpürgeyle 'kurtarmaya çalıştıkları' kedi, 25 metreden aşağı düştü. 

Birgün’de yer alan habere göre; Hacinabi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katında balkon yağmurluğunda mahsur kalan kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5. kata merdiven uzatarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak istedi. İtfaiye ekibinin elindeki süpürgeden ürkerek panikleyen kedi 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Dört ayağının üstüne düşen kedi hızla uzaklaştı.

Kaçan kedinin sağlık durumunun iyi olup olmadığını merak eden mahalle sakinleri kediyi bulmak için arama çalışmaları başlattı. 

ETİKETLER

kedisamsunitfaiyebeşinci katapartmankurtarmamahalle sakinleriyaşamhaber

İlgili Haberler

İtfaiye operasyonundan Porsche çıktı

İstanbul İtfaiyesi'nde 13 kişinin tutuklanarak cezaevine konulduğu yolsuzluk soruşturmasında şok dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Kedi yakan adama 2.5 yıl hapis cezası

Sinirlendiği kız arkadaşının kedisini önce yaktı sonra 7. kattan aşağıya attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24