İtfaiye, kurtarmaya gittiği kediyi süpürgeyle korkutarak 25 metreden düşürdü!

Samsun'un Bafra ilçesinde itfaiye ekiplerinin süpürgeyle 'kurtarmaya çalıştıkları' kedi, 25 metreden aşağı düştü.

Birgün’de yer alan habere göre; Hacinabi Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katında balkon yağmurluğunda mahsur kalan kedinin sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 5. kata merdiven uzatarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak istedi. İtfaiye ekibinin elindeki süpürgeden ürkerek panikleyen kedi 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Dört ayağının üstüne düşen kedi hızla uzaklaştı.

Kaçan kedinin sağlık durumunun iyi olup olmadığını merak eden mahalle sakinleri kediyi bulmak için arama çalışmaları başlattı.