Kedi yakan adama 2.5 yıl hapis cezası

Fransa'nın Nice kentinde sinirlendiği kız arkadaşının kedisini yakarak 7'inci kattan aşağı atan adama 2.5 yıl hapis cezası verildi.

Radikal'de yer alan habere göre, uzun süredir işsiz olan çatı ustasının, cep telefonu yüzünden tartıştıkları kız arkadaşının kedisini, eline geçirdiği 90 derece alkol ile ıslattığı ve cep telefonunu vermediği taktirde kediyi ateşe vermek ile tehdit ettiği belirtilen duruşmada, cep telefonunu alamadığı için elindeki çakmak ile kediyi ateşe verdiği ve 7 kattan aşağı attığı belirtildi.

Hayvanları koruma derneğinin yardım ekipleri tarafından en yakın veteriner kliniğine götürülen kedinin kurtarılamaz bir durumda olduğu için ötenazi yolu ile acılarına son verildiği belirtilen duruşmada, taraf olan Hayvanları Koruma Derneği ve Brigitte Bardot dernekleri, dava hakiminden bu barbar davranış karşısında "örnek" sayılabilecek bir ceza talep ettikleri belirtildi.

Savcının 2 sene hapis cezası önerisini aynen uygulayan dava hakimi, çatı ustasını 2 senesi kesin 6 ayı ertelemeli toplam 2.5 sene hapis cezasına çarptırdı.