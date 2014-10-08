İtfaiye operasyonundan Porsche çıktı

İstanbul İtfaiyesi'nde rüşvet karşılığı işyerlerine usulsüz çalışma ruhsatı verildiği iddialarıyla ilgili soruşturmada tutuklanan S.Y.'nin, eşine taksitle Porsche aldığı belirlendi.

Savcı Mesut Erdinç Bayhan'ın yürüttüğü soruşturmada İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Teknik Büro ve Zabıta Amirliği'nde çalışan bazı görevlilerin rüşvet ve irtikap eylemlerini yangın raporu alınmasında iş takipçiliği yapan şahıslar ile ortak menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket ettikleri belirlendi.

3 yılda 227 suç eylemi

Sabah'ta yer alan habere göre, sahte belge düzenleyerek alış veriş merkezi, okul ve kreş gibi birçok işyerine ruhsat verilmesini sağlayan şüphelilerin, 3 yıl içerisinde 227 suç eyleminde bulundukları saptandı. Şüphelilerin sahte belge düzenleyerek ve rüşvetle yaptığı tespit edilen eylem sayısı ise 164...

30 bin TL taksit ödüyor

Soruşturmanın aslında Haziran 2013'te bittiği operasyon için Ocak 2014'e kadar beklendiği belirlendi. Bu arada şüphelilerin birçok eylemine göz yumulduğu tespit edildi. Şüphelilerden iş takibi yapan S.Y.nin, itfaiye çalışanları ile usulsüz rapor almak isteyen işyeri sahipleri arasında köprü görevi kurduğu, usulsüz rapor alınmasına aracılık etmek suretiyle yüklü miktarda rüşvet aldığı belirlendi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen S.Y.'nin aldığı rüşvetlerle lüks bir yaşam sürdüğü ve eşine Porsche araba aldığı tespit edildi. Savcılığın tespit ettiği 164 eylemin çoğunda imzası olduğu belirtilen S.Y'nin ayrıca üç lüks dairesinin daha olduğu öğrenildi. S.Y.'nin bu daireler ve diğer harcamaları için aylık ortayla 30 bin TL taksit ödediği belirlendi.

15 bin TL'ye sahttte rapor

Soruşturmada şüphelilerin Özel S.K.Ş Anaokulu'na rüşvet karşılığında usulsüz olarak itfaiye muayene raporu verildiği belirtildi. 2012 Temmuz'da itfaiye görevlisi T.T ile yapılan rüşvet pazarlığı teknik takibe takıldı. Yangın merdiveni için yönetmelikte 100 santimden az olamaz ibaresi yer alıyor. K.Ş. Anaokulu adlı yerin yangın merdivenlerinin Z tipi, basamak eninin ise 90 cm olduğu, dolayısıyla Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olmamasına rağmen H.A.B'nin 15 bin TL rüşvet karşılığında rapor aldığı tespit ediliyor. İş takibi yapan G. Yangın'ın sahibi Ö.Y'nin, Zabıta Büro Amirliği'nde görevli A.K ile yaptığı teknik takibe takılan görüşmede anaokulunun merdiven genişliğinin uygun olmamasına rağmen rüşvet karşılığında uygundur raporu hazırlamasıyla ilgili yaptığı konuşmalar yer aldı. Photoshop yöntemiyle çekilen yerlerin fotoğrafını uygun gibi göstermeye çalıştıkları ve bu sayede rapor hazırladıkları tespit edildi.

13 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma ruhsatı almak isteyen alışveriş merkezleri ve işyerlerine usulsüz belge düzenledikleri gerekçesiyle operasyon düzenlenmiş 28 kişi gözaltına alınmıştı. 28 kişiden 13'ü tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı. İtfaiye Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çalışma ruhsatı alma aşamasında olan işyeri ve belediye başkanlıklarından alınacak iskan ve yapı projelerinin onaylanmasında "Binaların Yangından Korunmasına Uygunluk" raporu veriyor. İtfaiye raporu olmadan işyeri ve kurumlar çalışma ruhsatı ve iskan alamıyor.