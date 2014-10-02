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İtfaiye operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'İstanbul itfaiyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı

02 Ekim 2014 14:30

İstanbul itfaiyesine "evrak eksikliği" ve "uygunsuzluk" gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

5 kişi tutuklandı

 

Operasyon kapsamında Savcı Mesut Erdinç Bayhan'ın talimatıyla İstanbul'da 21'i itfaiye görevlisi olmak üzere 1'i kadın 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u dün öğle saatlerinde emniyet müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 10 şüpheli tutuklanma talebiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 10 kişiden 5'i tutuklanırken, 5 kişi de mahkemedeki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

 

Diğer şüphelileer adliyede

 

Toplam 28 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 16 şüpheli de bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin bitmesiyle birlikte öğlen saatlerinde adliyeye getirileceği öğrenildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ve 25 Aralık operasyonları sonrası "evrak eksikliği" ve "uygunsuzluk" gerekçesiyle yapılamayan itfaiye operasyonunu geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilmişti. 
 

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