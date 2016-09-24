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Dünya

İtalya'ya gitmek isteyen göçmenler ölümden son anda kurtarıldı

Göçmenler İtalyan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi

24 Eylül 2016 17:15

Libya açıklarında batmak üzere olan lastik bot içerisindeki 20’si kadın, üçü bebek 132 göçmen, ’Purki’ isimli kuru yük gemisinin Türk personeli tarafından kurtarıldı. Gemideki Türk aşçılar yemek tarafından yemek verilen 132 göçmen daha sonra İtalyan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. 

22 Eylül 2016 tarihinde Libya’nın 100 deniz mili açığında seyir halinde 'Purki' isimli kuru yük gemisinin Türk personeli, denizin ortasında içinde göçmenlerin bulunduğu lastik botu fark etti.

 

Lastik botun yanına yaklaşan gemiden merdiven salınarak 20’si kadın, üçü bebek 132 göçmen, geminin Türk personeli tarafından kurtarıldı. Batmak üzere olan lastik bottan gemiye alınan göçmenler hayatta kalmanın sevincini yaşayarak geminin Türk personeline teşekkür etti. Kurtarılan 132 göçmene gemide görev yapan Türk aşçılar tarafından yemek verildi.

Bir süre gemide bekleyen 132 göçmen daha sonra İtalyan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Kurtarılma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

 

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