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BBC Türkçe

Libya açıklarında binlerce göçmen kurtarıldı

İtalyan sahil güvenlik teşkilatı, Libya açıklarında yürütülen kapsamlı bir arama - kurtarma çalışmasıyla yaklaşık 6 bin 500 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

30 Ağustos 2016 04:14

İtalyan sahil güvenlik teşkilatı, Libya açıklarında yürütülen kapsamlı bir arama - kurtarma çalışmasıyla yaklaşık 6 bin 500 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Associated Press haber ajansı Eritre ve Somalili göçmenlerin sahil güvenlik gemilerini büyük bir sevinçle karşıladığını, bazı göçmenlerin gemilerin yanaşmasını beklemeden denize atlayarak sahil güvenlik ekiplerine yüzdüğünü aktarıyor.

Göçmenler Libya'nın sahil kenti Sabrata'nın yaklaşık 20 kilometre açıklarında kurtarıldı.

İtalyan sahil güvenlik teşkilatı, Libya açıklarında 40'a yakın arama kurtarma görevi icra edildiğini de söyledi.

Arama - kurtarma çalışmalarına İtalyan sahil güvenliğinin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma birimi Frontex'in de katıldığı ifade edildi.

AB'nin Mart ayında Türkiye ile vardığı göçmen anlaşmasının ardından, Avrupa'ya gelen göçmen trafiği Ege Denizi'nden Akdeniz'e kaymış ve Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmen sayısında önemli artış gözlenmişti.

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