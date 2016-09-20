Fransa göçmenlere karşı duvar örüyor

Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan Calais limanı girişine duvar inşasına başlandı. Duvarın, yaklaşık 10 bin göçmenin kaldığı Calais kampından özellikle gece vakti İngiltere'ye geçen araçlara gizlice binen göçmenleri durdurması bekleniyor.

Fransız ve İngiliz yöneticilerin nisan ayında aldığı karar uyarınca inşasına başlanan duvarın uzunluğunun 1 kilometre, yüksekliğinin ise 4 metre olacağı açıklandı.

Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, duvar, yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Göçmenlerin araçlara kaçak girmelerinin önüne geçmeyi hedefleyen duvar inşasının tüm masrafları İngiltere tarafından karşılanacak. 2,7 milyon avroya mal olacak duvar, yaklaşık 10 bin göçmenin yaşadığı kampın hemen yanında bulunuyor. Liman girişinden itibaren otoyola sağlı sollu örülecek duvar ile daha önce çekilen tel örgüler de güçlendirilmiş olacak.

Birçok giriş noktası ile otoyola erişimin sağlanacağı duvar boyunca ışıklandırma bulunacak ve 24 saat kameralarla yola giriş ve çıkışlar gözetlenecek.

Calais limanından İngiltere'ye geçmek için bekleyen binlerce göçmen, iki ülke arasında zaman zaman gerginliğe neden oluyor. Fransa yönetimi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı sonrası Calais'nin durumuna atıfta bulunmuş ve göçmenlere kapıları açabileceğini belirtmişti.