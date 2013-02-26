İtalya yeniden seçime gidebilir

İtalya'da yapılan parlamento meclis ve senato seçimlerinden alınan ilk sonuçlar, parlamentonun alt ve üst kanadının sağ ve sol arasında bölünebileceğini gösteriyor.

İlk sonuçlara göre Pier Luigi Bersani'nin liderliğindeki merkez sol blok, parlamentonun alt kanadında üstünlüğü ele geçirdi.

Geniş yetkilerle donatılmış Senato'daysa Silvio Berluconi'nin önderliğindeki merkez sağ koalisyon önde gidiyor.

Komedyen Beppe Grillo liderliğindeki protesto hareketiyse, üçüncü sırada. İtalya'daki seçimler, derin bir ekonomik durgunluğun yaşandığı ve zorlu kemer sıkma önlemlerinin uygulandığı bir dönemde yapıldı.

Uzmanlar, İtalya'nın AB'deki ortaklarının ve mali piyasaların seçimin istikrarlı bir yönetimle sonuçlanmasını istediğini söylüyor.

BBC Avrupa Editörü Gavin Hewitt de, Brüksel ve Berlin'in Bersani'nin Monti'yle koalisyon hükümeti kurmasını istediğini belirtiyor.

Muhabirimiz, seçimden çıkacak belirsizliklerle dolu bir sonucun, İtalya'da Yunanistan'daki gibi yönetim krizinin doğmasından kaygılandığını vurguluyor.

'Yeni seçim gerekebilir'

Bersani'nin partisinden üst düzey bir isim de, istikrarlı bir hükümet için yeni bir seçim yapılması gerekebileceğini söyledi.



Resmi oy sayımı başlarken, sandık başı anketleri Bersani'nin liderliğindeki bloğun meclis seçiminde yüzde 34,5 oy alacağını gösteriyor.

Berlusconi'nin koalisyonunun yüzde 29 oy alacağı tahmin edilirken, Grillo'nun Beş Yıldız hareketinin yüzde 19, Mario Monti'nin ise yüzde 9,5 oranında oy alması bekleniyor. Ancak senato seçiminde yapılan sandık başı anketleri, Berlusconi'nin yüzde 31,6, merkez solun yüzde 29.4, Beş Yıldız'ın yüzde 24,9, Monti'nin ise yüzde 9.5 oy alacağına işaret ediyor.

İtalya'da istikrarlı bir yönetim için, parlamentonun her iki kanadına da hakim olmak gerekiyor.