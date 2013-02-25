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Dünya

İtalya seçimlerinde merkez sol önde

Açıklanan ön sonuçlara göre merkez sol partisi oyların yüzde 38'ini almış durumda

25 Şubat 2013 20:15

 

İtalya seçimlerinin açıklanan ön sonuçlarına göre Pier Luigi Bersani liderliğindeki merkez sol ittifak oyların yüzde 38'ini alarak önde seyrediyor. 
 
Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı merkez sağ koalisyonun ise yüzde 31 oranında oy kazandığı belirtiliyor. Komedyen Beppe Grillo'nun önderliğindeki hareketin ise, yüzde 20 oy aldığı kaydediliyor.
 
Resmi seçim sonuçlarının, birkaç saat içinde açıklanacak.
 
Sandıkların kapanmasının ardından İtalyan Sky ve Rai Televizyonları'nın açıkladığı sandık başı anketleri parlamentonun alt kanadı için verilen seçim yarışında merkez sol ittifak yüzde 5.5 farkla önde gösteriyor.
 
Sandık başı anketlerinden gelen rakamlar, seçimden önce yapılan kamuoyu yoklamalarıyla benzer sonuçlara işaret ediyor. Merkez sol ittifakın yüzde 38 dolayındaki oy oranıyla, parlamentonun alt kanadında hakimiyet kazanması mümkün. Ancak, bölge bölge verilen Senato yarışında Berlusconi'nin hala Bersani'nin hâkimiyeti ele geçirmesini önlemesi olası.
 
Çoğu kişi, eski Komünist Bersani'nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi durumunda Mario Monti'ye koalisyon teklif etmesini bekliyor. Bersani Monti'nin zorlu ekonomik reform programına destek veriyor. Ancak Avrupa'nın ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması için daha çok şey yapması gerektiğine inanıyor.
 
İtalya'da genel seçimler, Silvio Berlusconi'nin Başbakan Mario Monti'nin teknokrat hükümetinden desteğini çekmesi nedeniyle, normalden iki ay önce yapıldı.

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