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İtalya yarın seçime gidiyor

Mali krizle boğuşan AB'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'da halk, yarın sandık başına gidecek

23 Şubat 2013 17:41

İtalya'da  50,5 milyon seçmen, yarın ve Pazartesi günü çift kanatlı parlamenter sisteme sahip İtalyan parlamentosunun 17. yasama dönemi üyelerini seçmek için oy kullanacak. Genel seçimlerin yanı sıra, Lombardiya, Lazio ve Molise bölgelerinde bulunan yaklaşık 13 milyon seçmen de yeni bölge valisi ve meclis üyelerini seçecek. Bu bölgelerin yönetimleri, bir takım yolsuzluk iddialarıyla düşmüştü.
   
İki hafta önce kamuoyuna açıklanan son araştırma sonuçlarına göre, merkez solun çatı partisi Demokrat Parti'nin (PD) seçimleri kazanması bekleniyor. Koalisyonun başbakan adayı Pierluigi Besani, şimdiden kesinti politikalarına davam edeceğinin mesajını verdi.

Siyasi gözlemciler, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni rahat şekilde kazanmasını bekledikleri PD'nin, iktidar olabilmesi için bölgesel bazdaki sonuçlara dayanan parlamentonun üst kanadı Senato'daki çoğunluğu sağlaması gerekliliğine dikkati çekiyor. PD'nin Senato'da çoğunluğu tek başına mı yoksa herhangi bir koalisyonla mı sağlayacağı ise 2013 genel seçimlerinin en fazla merak edilen konularından.

Bersani'yi aralarında Dario Fo, Umberto Eco, Andrea Camilleri, Alberto Asor Rosa ve Nanni Moretti’nin bulunduğu pek çok İtalyan aydın ve sanatçı destekliyor. Multi milyarder eski Başbakan Berlusconi’nin başını çektiği ve aşırı sağcı gruplar tarafından da desteklenen sağ ittifaka ise fazla şans tanınmıyor.

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