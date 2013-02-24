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Dünya

İtalya'da seçim heyecanı başladı

İtalya'da, iki gün sürecek genel seçimlerin ilk gününde oy kullanma işlemi başladı

24 Şubat 2013 13:35

Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya'da, iki gün sürecek genel seçimlerin ilk gününde oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Yarın sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek.
 
İtalya'da, iki gün sürecek genel seçimlerin ilk gününde oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 50,5 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu ülkede, sandıklar bugün yerel saatle 22.00'ye kadar (TSİ 23.00) açık kalacak.

Oy verme işleminin 2 gün sürdüğü İtalya'da sandıklar yarın sabah 07.00'de tekrar açılacak ve yerel saatle 15.00'te kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek.
        
Ülkede, genel seçimlerin yanı sıra yönetimleri birtakım yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden düşen Lombardiya, Lazio ve Molise bölgelerinde de yeni bölge valisi ve meclis üyeleri için seçim yapılacak.
        
İnternetteki arama motoru Google'ın İtalya sayfası "google.it" genel seçimler için hazırladığı bir ''doodle'' ile açılıyor.
        
Geçen yıl Şubat ayında korsan sandıkları balıkçı teknesine ateş açarak iki Hintli balıkçının ölümüne yol açan ve Hindistan'da yargılanan iki İtalyan deniz piyadesi Massimiliano Latorre ve Salvatore Gironea da seçimlerde oy kullanmak üzere özel izinle ülkelerine geldi.

İki asker daha önce Noel Bayramı için de Hindistan'daki mahkemenin şartlı izin vermesiyle ülkelerine gelmişti.

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