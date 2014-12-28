İtalya'da Türk gemisi battı; 2 kişi öldü, 4 mürettebat aranıyor

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ravenna limanı açıklarında Türk bandıralı "Gökbel" isimli kargo gemisi, Belize bandıralı bir gemiyle çarpışarak battı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulaşılan yedi mürettebattan ikisinin öldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün 12:30 civarında İtalya'nın Ravenna Limanı'nın 1-2 mil kadar açıklarında Gökbel isimli Türk bandıralı bir yük gemisi ile Belize bandıralı bir kargo gemisi çarpışmıştır.

Türk gemisindeki 11 mürettabatın 7'sine, ikisi ölü olmak üzere ulaşılabilmiştir. Kurtarılan 5 denizcimiz hastanede tedavi altındadırlar. 4 mürettabatımız ise kayıptır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmekle birlikte, hava şartları çalışmaları zorlaştırmaktadır.

Milano Başkonsoloslumuz Aylin Sekizkök, yanında iki personelle beraber Ravenna'ya giderek, konuyu takip etmektedir."