53'ü Türk, 422 yolculu İtalyan feribotundaki yangın kontrol altına alındı

ANEK Lines'a ait Patra-Ancona seferini yaparken bu sabah yangın çıkan ve 53'ü Türk 480 yolcu taşıyan "Norman Atlantic" isimli feribottaki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Patra Limanı'ndan 53'ü Türk olmak üzere 480 kişiyle gece saatlerinde İtalya'nın Ancona kentine gitmek üzere yola çıkan Norman Atlantic adlı feribotta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, gemide çok sayıda İtalya, Alman, Yunan, Bulgar ve Mısır vatandaşı bulunduğu kaydedildi.

Yunan savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan olay yerine bir fırkateyn, 2 Süper Puma helikopter, deniz kuvvetlerine bağlı 2 helikopter ve bir C130 tipi uçak gönderdi.

Yunanistan ile İtalya sahil güvenlik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kurtarma operasyonu sırasında, tonlarca zeytinyağı ve 200 aracın bulunduğu feribota, şiddetli rüzgar ve denizin dalgalı olması sebebiyle gemiler yanaşmakta güçlük çekti.

480 yolcunun 53'ü Türk vatandaşı

Diplomatik kaynaklar, feribottaki 480 yolcu arasında 53 Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, geminin şu anda Korfu Adası'nın kuzeybatı ucundaki Othoni Adası'nın kuzeyinde, Arnavutluk açıklarında bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Yunanistan Deniz ve Ticaret Bakanlığı Arama-Kurtarma Merkezinin hava koşullarına bağlı olarak geminin İtalya veya Arnavutluk'a çekilebileceğini, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği bünyesinde 24 saat ulaşılabilecek bir kriz merkezi kuruldu, merkeze 00 30 210 672 98 35 ve 00 30 210 672 98 36 numaralı telefonlardan erişilebilecek.

Türk yolcuların kimliği belirlendi

Yunanistan'dan İtalya'ya 478 yolcusuyla sefer yapan feribottaki Türk yolcuların kimliği belirlendi.



İşte feribottaki Türk yolcuların isimleri...

A.Yıldırım, S.Yıldırım, S. Yel, H.Ünal, T.Ünal, A.Uslupat, B.Uslupat, S.Tosun, U.Tiryakioğlu, K.Tiryakioğlu, S.Şimşek, M.Saygılı, T.Saygılı, H.Savaş, E.Sait, K.Refik, S.Nuri,E.Muhhamed, Y.Lütfü, F,Kılıç, S.Kılıç, A.Kemal, M.Kazan, B.Karakaya, M.Hisar, T.Farhan, N.Erkul, H.Erkul, A.Emektar, A.Eğilmez, H.Eğilmez, T.Ferhan, M.Demirmen, M.Demirken (iki ayrı kişi), U. Demir, R,Şerif, K.Şerif, A.Şerif, C.Şerif, M.Çakmak, V.Bulut, S.Bulut, O.Cem, Z.Bilgiç, M.Bilginer, N.Baskın, N.Baskın (iki ayrı kişi), S.Bayhan, B.Akamaç, A.Akamaç, H.Akkaya, B.Ahmet gemide bulunan Türk yolculardı.

Diplomatik kaynaklar, "Norman Atlantic" isimli feribotta çıkan yangın ve kurtarma çalışmalarının ROMA RCC tarafından kontrol edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tahliyede 8 geminin görev aldığı, kötü hava şartlarından dolayı tahliye işlemlerinin yavaş ilerlediği ifade edildi.

Ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına, Türkiye'nin başta arama kurtarma unsurlarının operasyona katkısı olmak üzere her türlü yardıma hazır olduğu ve operasyona katkı bakımından Ankara'daki Müşterek Arama Kurtarma Merkezi ile gerekli koordinasyonun yapılabileceğinin bildirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Atina-Pire ve Selanik Başkonsololukları görevlilerinin, Türk vatandaşlarının getirilmesi muhtemel olan Igomenitsa Limanı'na intikal ettiği belirtildi.