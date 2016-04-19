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Dünya

Eski İtalya Başbakanı: Türkiye’nin elindeki mülteciler bir çeşit atom bombası gibi!

"Türkiye ile Suriye'yi konuşmak gereksiz"

19 Nisan 2016 23:25

Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi, Türkiye’nin elindeki mültecilerin, adeta bir atom bombası gibi olduğunu dile getirerek, "Türkiye ne zaman isterse bunları üstümüze atabilir" ifadelerini kullandı. Prodi, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerin yüksek bir mertebeden talep gelmediği sürece gereksiz olduğunu söylerken “Suriye’de çok az şey yapılabilir, Amerika ve Rusya arasında bir anlaşma gerekir” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Esma Çakır’ın haberine göre, Romano Prodi, mültecilere yönelik faaliyetlerde bulunan Cizvit Mülteci Servisi’nin (JRS) İtalya’daki merkezi Centro Astalli’nin yıllık raporunun açıklandığı Roma’daki bir toplantıda konuştu. 

Romana ProdiBurada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan Geri Kabul Anlaşmasına da değinen Prodi, "Bu anlaşma tatmin edici değil, çünkü güç dengesini dikkate alan garip bir ticarete dönüyor. Türkiye’nin elindeki 1 buçuk milyon (doğrusu 2,5 milyon civarı) mülteci, adeta bir atom bombası gibi, ne zaman isterse bunları üstümüze atabilir" dedi.

Bu anlaşmanın çok garip olduğunu belirten Prodi, "Bunun biraz ticari, biraz insani ve hatta biraz da acıklı bir anlaşma olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. 

Suriye’de barışın hızlı bir şekilde sağlanmasının gerekli olduğunun da altını çizen Romano Prodi, "Suriye’de çok az şey yapılabilir, Amerika ve Rusya arasında bir anlaşma gerekir. Yüksek mertebeden bir talep gelmediği sürece Türkiye ile bunu konuşmak gereksizdir" diye açıklamalarını sürdürdü.

 

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