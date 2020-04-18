İtalya'da salgından ağır etkilenen Bergamo'nun Belediye Başkanı: Mezarlık kilisesi nihayet boş

Övgü Pınar

Roma

İtalya'da 22 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından en ağır etkilenen kentlerden Bergamo'da, birkaç hafta önce yer kalmayan mezarlık kilisesi bugün boşaldı.

Lombardia bölgesinde yer alan Bergamo'nun Belediye Başkanı Giorgio Gori sosyal medyada kiliseden bir fotoğraf paylaşarak “Bergamo mezarlığının kilisesi boş. Nihayet” dedi.

Bergamo'daki mezarlık kilisesinden geçen ay gelen görüntülerde yan yana sıralanmış onlarca tabut görülüyordu. Bergamo'da geçen ay cenaze sayısının çok yüksek olması nedeniyle morgun ve kremasyon fırınının kapasitesi aşılmış, tabutlar askeri araçlarla başka kentlere taşınmıştı.

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki 22 bin 745 ölümün 11 bin 851'i Lombardia bölgesinden. Resmi verilere göre Bergamo kentinde koronavirüs nedenli ölüm sayısı da 2 bin 835.

Ancak belediye başkanının da aralarında bulunduğu yetkililer gerçek ölüm sayısının bunun çok üzerinde olduğunu söylüyor. Yerel gazete Eco di Bergamo salgında ölenlerin sayısının 4 bin 800 civarında olduğunu yazdı.

Lombardia bölgesinde 8 Mart'tan, İtalya'nın genelinde ise 10 Mart'tan bu yana salgınla mücadele amaçlı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.

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