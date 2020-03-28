Bergamo Belediye Başkanı: Atalanta-Valencia maçı biyolojik bomba etkisi yaptı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 30 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin'i geride bırakarak zirveye yerleşti. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Bergamo'da görülen Koronavirüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeninin, 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etti. Gori, karşılaşmanın 'biyolojik bomba' etkisi yapmış olduğunu söyledi.

UEFA: Kimse pandeminin merkezinin orası olacağını bilemezdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise konuyla ilgili olarak "Bir günde böyle bir karar veremeyiz. Maç oynandığında sınırlar açıktı. 9 Şubat'ta, kimse pandeminin merkezinin orası olacağını bilemezdi. Biz yetkililerin önerilerini takip ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Atalanta'nın birçok oyuncusunda Koronavirüs tespit edilirken, Valencia'da 10 futbolcu ve 15 personelde Koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Hırvatistan'daki ilk Koronavirüs vakasının da karşılaşmayı takip eden bir taraftar olduğu belirtilmişti.

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