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Spor

Valencia'da vaka sayısı 25'e çıktı

İspanyol kulübünde 10 futbolcu, 15 personelin hastalıkla mücadele ettiği belirtildi

28 Mart 2020 16:58

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen kulüplerden olan Valencia'da vaka sayısı 25'e yükseldi.

Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından salgınla mücadele etmeye başlayan İspanyol ekibinde hastalığa yakalananların sayısı artıyor.

Marca'nın haberine göre; Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu, 15'i personel olmak üzere toplam 25'e yükseldi. 

Valencia kimlerin Koronavirüs'e yakalandığını açıklamadı. İlk olarak testinin pozitif çıktığını açıklayan Garay'ın ardından Mangala ve Gaya da Koronavirüs ile mücadele ettiklerini duyurmuştu.

TIKLAYIN - Koronavirüs Avrupa'ya Atalanta-Valencia maçından sonra mı yayıldı?

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