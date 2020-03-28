Valencia'da vaka sayısı 25'e çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen kulüplerden olan Valencia'da vaka sayısı 25'e yükseldi.

Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından salgınla mücadele etmeye başlayan İspanyol ekibinde hastalığa yakalananların sayısı artıyor.

Marca'nın haberine göre; Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu, 15'i personel olmak üzere toplam 25'e yükseldi.

Valencia kimlerin Koronavirüs'e yakalandığını açıklamadı. İlk olarak testinin pozitif çıktığını açıklayan Garay'ın ardından Mangala ve Gaya da Koronavirüs ile mücadele ettiklerini duyurmuştu.

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