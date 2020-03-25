Koronavirüs Avrupa'ya Atalanta-Valencia maçından sonra mı yayıldı?

Avrupa'da, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası olarak İtalya'da Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor.



Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı.



İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra Koronavirüs vakası olduğu tespit edilmişti.

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu: "Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk."

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.