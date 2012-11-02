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İsviçre hesaplarını açıklayan gazeteciye beraat

Hükümetlere yüklenen gazeteci, son üç hükümeti belgeleri gizlemek ve halkı kandırmakla suçlamıştı

02 Kasım 2012 15:00

İsviçre'de banka hesabı olan ve vergi kaçırdığından şüphenilen Yunanistan vatandaşlarını açıkladığı için yargılanan gazeteci Kostas Vaksevanis'e beraat...

Yunanistan'da gazeteci Kostas Vaksevanis, İsviçre'de banka hesabı olan 2000 Yunanistan vatandaşının isimlerini içeren ve dönemin Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde tarafından Yunan mevkidaşı Yorgo Papakonstantinu'ya aktarılan listeyi yayınladığı için “gizliliği ihlal” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Vaksevanis tarafından editörü olduğu Hot Dog dergisinde yer alan haberde yayınlanan listede Yunanistan'ın önde gelen kişileri bulunuyor ve bu kişilerin İsviçre'deki hesaplarını vergi kaçırmak için kullandıklarından şüphe ediliyor.

Vaksevanis, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, hapise girip girmemesinin önemli olduğunu söylemiş ve tek arzusunun Yunanistan'a yapılan adaletsizliği göstermek olduğunu vurgulamıştı.

Hükümetlere yüklenen gazeteci, son üç hükümeti belgeleri gizlemek ve halkı kandırmakla suçlamıştı. Vaksevanis Yunanistan medyasını ise, haberini görmezden gelmekle eleştirmişti.

Vaksevanis, Yunanistan'da “kapalı bir iktidar sistemi”nin varlığından bahsederek, bu yapının siyasi elitler, güçlü iş insanları ve gazetecilerden oluştuğunu söylüyor.

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