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Dünya

Yunanistan'ın 'gizli' zenginleri açıklanıyor

İsviçre bankalarında gizli hesabı olan 2 binden fazla Yunan zenginini açıklayan gazeteci Kostas Vaxevanis, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

29 Ekim 2012 14:00

Ekonomik krizdeki Yunanistan, İsviçre bankalarında gizli hesabı olduğu iddia edilen 2 binden fazla kişinin yeraldığı 'Lagarde Listesi'ni konuşuyor. Listeyi açıkladığı için gözaltına alınan gazeteci, bugün hakim karşısına çıkacak.

İsviçre bankalarında gizli hesabı olan 2 binden fazla Yunan zenginini açıklayan gazeteci Kostas Vaxevanis, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Vaxevanis, pişman değil. 'Hod Doc' adlı Yunan dergisinin sahibi olan Vaxevanis, "Ben gazetecilik görevimi yerine getirdim. Sakladıkları gerçeği ortaya çıkardım. Eğer adalet önüne çıkması gereken varsa o da bu listeyi saklayan bakanlardır. Ben bir gazeteciyim ve benim işim bu" dedi.

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'ın gündemine oturan liste, 'Lagarde Listesi' olarak biliniyor.

Listeyi Yunan makamlarına IMF Başkanı Christine Lagarde'ın Fransa'daki ekonomi bakanlığı döneminde teslim ettiği, ancak Yunan yetkililerin listeyi sümenaltı ettiği iddia ediliyor.

Listede armatör, siyasetçi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 2 bin 53 kişi yer alıyor.

Ancak bu isimlerin yurtdışına çıkardıkları meblağdan sözedilmiyor. (ntvmsnbc.com)

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