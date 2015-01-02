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Dünya

İsveç'te 'camime dokunma' eylemi

İsveç'te ard arda meydana gelen cami saldırıları Uppsala kentinde protesto edildi

02 Ocak 2015 20:24

İsveç'te yüzlerce kişi peşpeşe 3 camiye saldırı düzenlenmesini protesto etti. En son saldırının gerçekleştiği Uppsala kentinde toplanan protestocular, 'Camime dokunma' yazılı pankartlar açtı.

Gösteride bir konuşma yapan Kültür ve Demokrasi Bakanı Alice Bah Kuhnke, İsveç'in farklı kültürler için 'hâla bir cennet' olduğunu belirtirken, "Önyargılara karşı en iyi ilaç bilinçlenmedir" dedi. 

Resmi Devlet Radyosu'nun geçtiği habere göre İsveç İslam Birliği Başkanı Omar Mustafa da, "Ne zaman bir camiye saldırı olsa insanlar oraya gidip sevgilerini gösteriyor. Nüfusun büyük çoğunluğu bu tür saldırılara karşı. Ve gelecekte bu iyi güçlerimizi bir arada toplayacağız" dedi. 
 Al Jazeera'nin haberine göre, camilere saldırıları da değerlendiren Mustafa, "Bunlar planlı nefret suçu gibi görünüyor. Amaçları halkın bir bölümünü korkutmak. Bu inanç özgürlüğüne ve dolayısıyla toplumun tamamına karşı bir saldırıdır." diye konuştu. 

Uppsala kentinde yeni yılın ilk saatlerinde bir camiye saldırı düzenlenmişti. Kimliği belirlenemeyen saldırgan camiye yanan bir obje atmıştı. Son saldırı, son dönemde ülke genelinde camileri hedef alan dördüncü saldırı oldu.

 

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