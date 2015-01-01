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Dünya

İsveç'te cami saldırıları devam ediyor

İsveç'te kimliği belirlenemeyen bir kişi cami yakma girişiminde bulundu; bu girişim son dönemde ülke genelinde camileri hedef alan dördüncü saldırı oldu

01 Ocak 2015 22:16

İsveç'in Upsala kentinde, yeni yılın ilk saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir saldırgan cami yakma girişiminde bulundu. Yangın itfaiyenin zamanında olay yerine ulaşması sonucu kontrol altına alındı.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, görgü tanıkları, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın camiye yanan bir obje attığını ifade etti. Yangın itfaiyenin zamanında olay yerine ulaşması sonucu kontrol altına alındı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Upsala Polis Sözcüsü Lisa Sannervik, olayla ilgili birden çok tanığın ifadesine başvurduklarını söyledi.

Son saldırı, son dönemde ülke genelinde camileri hedef alan dördüncü saldırı oldu.

 

Her ay bir cami

 

Aralık'ta Eslöv kentinde bulunan bir cami, içerisinde yaklaşık 70 kişi varken yakılmak istenmiş, yangın sebebiyle beş kişi hastaneye kaldırılmıştı. Yine aynı ay, saldırganlar Eskilstuna'da bir camiye zarar vermişti.

İsveç'te ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine çalışmalar yapan Expo Vakfı'nın araştırması, 2014 yılının İsveç'teki Müslümanlar açısından "karanlık" bir yıl olduğuna işaret ediyor. Rapora göre, yıl boyunca her ay ortalama bir cami saldırganların hedefi oldu.

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