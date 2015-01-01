İsveç'te bir kez daha camiye saldırıldı



İsveç'in Uppsala kentinde yeni yılın ilk gününde bir camiye molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Polis sözcüsü, camiye molotof kokteyli fırlatıldığını açıkladı.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda, molotof kokteylinin kendiliğinden söndüğü ve yangına sebebiyet vermediği açıklandı. Saldırının, yoldan geçenler tarafından polise ihbar edildiği bildirildi. Polis sözcüsü, caminin duvarına da ırkçı sözler yazıldığını ve saldırının, 'vandalizm ve nefret çağrısı' olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Stockholm'e 70 kilometre mesafedeki Uppsala'daki saldırı, İsveç'te yaklaşık iki hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Pazartesi günü Eslov kentindeki bir camide yangın çıkmıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, camideki alevlerin yan binalara sıçrama tehlikesi baş göstermişti. Polis saldırının kundaklama olduğu üzerinde duruyor.

Yine Noel'in ilk gününde de Eskilstuna kentinde bir camiye saldırılmış, olayda beş kişi yaralanmıştı. Yangın, Somalili mülteciler tarafından ibadethane olarak kullanılan bir binada başlamıştı. Irkçılık karşıtı Expo dergisi, geçen yıl on ikiden fazla camiye saldırı düzenlendiğini yazdı.

Mültecilerin oldukça yoğun olduğu İsveç'te son dönem mülteci başvuruları ve uyum konusunda büyük tartışmalar yürütülüyor. Ülkede aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisi (SD) ülkeye göçün yüzde 50 ila 90 arasında düşürülmesini talep ediyor.