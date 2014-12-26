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Yaşam

İsveç'te bir cami kundaklandı

Geniş bir göçmen nüfusuna sahip olan Eskilstuna'da bu yılın başında neo-Nazi grupların içinde yer aldığı çatışmalar yaşanmıştı

26 Aralık 2014 13:32

İsveç'in Eskilstuna kentinde bir cami kundaklandı. Polis, saldırıda beş kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı öğle saatlerinde, camide 15-20 kişinin bulunduğu sırada gerçekleştirildi. Bir konutun giriş katında bulunan camiye saldırı ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İsveç'te radikal sağ, mültecilerin sayısının azaltılmasını savunuyor. Ülkedeki büyük partilerse mevcut düzenlemeleri korumaktan yana. Emniyet sözcüsü Lars Franzell gazetecilere, "Bir görgü tanığı, birinin cami olarak hizmet veren binanın camından içeri bir cisim fırlattığını daha sonra da şiddetli bir yangının başladığını söyledi" dedi.

Franzell, polisin olayı soruşturduğunu ancak henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Geniş bir göçmen nüfusuna sahip olan Eskilstuna'da bu yılın başında neo-Nazi grupların içinde yer aldığı çatışmalar yaşanmıştı.

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