İsveçlinin başörtüsü dayanışması

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen bir saldırıda, bir kadının başörtüsü parçalanmış ve başı arabaya vurularak dövülmüştü. Başkent Stockholm'ün banliyölerinden biri olarak bilinen Farsta'da yaşanan olay sırasında saldırganın, hamile olduğu belirtilen kadına ırkçı küfürler ettiği belirtildi. Bu gibi şiddet olaylarına tepki gösteren İsveçli kadın ve erkekler, başörtüsü taktığı için saldırıya uğrayan kadınlda dayanışma için sosyal medyada başörtülü fotoğraflarını payşalmaya başladı.



Twitter üzerinden başlatılan kampanyaya destek verenler arasında farklı inançlara mensup kişiler olduğu, televizyon sunucuları ve siyasetçilerin de bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Kampanyada, İsveç Hükümeti'nin kadınların dini özgürlüklerinin garanti altında olduğunun temin edilmesi vurgulandı.



Radikal.com.tr'de yayımlanan heber şöyle;

Twitter'da hızla yayıldı

Twitter'da #hijabuppropet (hicab çığlığı) başlığı altında birçok kişi başörtülü fotoğrafını yayımladı. Kampanyaya katılanlar amaçlarının İsveç'te "Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa" dikkat çekmek olduğunu söyledi.

'Faşizmin ilerleyişi'

Aftonbladet gazetesindeki açık mektupta, "Müslümanlara yönelik nefret suçlarının artması ve kadınların, yırtılmaması için başörtülerini gereğinden fazla sıkı bağlamaları, başbakan ve diğer siyasetçilerin, faşizmini ilerleyişini durdurmak için harekete geçmesini gerektiriyor" denildi.

TT haber ajansına göre Adalet Bakanı Beatrice Ask bu saldırıların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Bakan'ın Salı günü kampanya temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.