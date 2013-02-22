İsveç minareden ezan okunmasına onay verdi

Avrupa Birliği üyesi İsveç'te, Müslümanları yakından ilgilendiren bir konuda tarihi bir karar verildi.Başkent Stockholm'da belediye meclisi, haftada bir kez Cuma namazında minareden ezan okunmasına izin verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan Fittja Ulu Cami minarelerinden Cuma günleri ezan okunabilecek.

Botkyrka İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Okur, 24 Ocak 2012 tarihinde, Fittja Ulu Cami'nin bağlı olduğu belediyeye başvurarak, cami minaresinden Cuma günleri ezan okunması konusunda izin istediklerini söyledi. Okur, bu konudaki başvuruyu değerlendiren belediye üyelerinin yaptıkları toplantıda başvuruyu kabul edip, değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Botkyrka Belediye Meclis üyelerinin yaptığı toplantıda ezan başvurusu gündeme alınırken, uzun süren tartışmaların ardından ülkede ilk kez minareden hoparlörle ezan okunması talebi kabul gördü.

Belediye meclisinde bulunan yabancı karşıtı parti İsveç Demokrat Parti mensubu (SD) 3 belediye meclisi üyesi izne karşı çıktı.

Meclisteki oylamadan önce konuşan SD'li üyelerden Östen Granberg ile Robert Stenkvist, minareden ezan okunması ile birlikte İsveç'te İslam dininin propagandasının yapılacağını öne sürdü.

Belediye meclisinde üyeleri bulunan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi, Moderat Parti, Halk Partisi, Hristiyan Demokrat Parti ve Sol Parti üyeleri, ezan izni verilmesi lehinde oy kullandı.

İsveç'teki yardımseverle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla yaptırılan İsveç'in tek minareli Fittja Ulu Cami'ye bölgedeki Müslümanların yanısıra, İsveçliler ve yabancılar da ilgi gösteriyor.