İsveç göçmen mahallelerinde gerginlik

İsveç'te başkent Stockholm'un göçmen mahallesi Husby'de gençler ile polis arasında başlayan olaylar, dün gece başka göçmen bölgelere de yayıldı. Gece çok sayıda aracın kundaklanmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.



Stockholm'de pazartesi polisin, elinde bıçak bulunan bir kişiyi öldürmesinin ardından çıkan olayların önü alınamıyor. Husby'de polise karşı taşlı saldırı ve araba yakma olaylarının ardından dün gece de başka göçmen bölgelerinde aynı olayların yaşandığı açıklandı. Götericiler, Jakobsberg'de polis merkezine de saldırdı, bu bölgedeki çok sayıda araç ateşe verildi.



Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, gece Husby ile Jakobsberg, Fittja, Rinkeby, Kista, Bredeang, Norsborg, Tensta, Skaerholmen, Vaorberg ve Skarpnaek gibi daha çok göçmenlerin yaşadığı bölgelerde çok sayıda araç kundaklandı, bazı binaların camları kırıldı. Olaylar sırasında 8 kişi kundaklama olaylarına karışmaktan gözaltına alındı.



Stockholm Husby'de göçmen bir kişinin polis tarafından öldürülmesinden sonra, başlayan olaylar sonrasında, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada, bölgede oturan göçmen kökenliler, polislerin kendilerine, ırkçı ve aşağılayıcı terimlerle hitap ettikleri ve insan haklarını ihlal eden tarzda müdahalede bulunulduğunu bildirdi.



Husby'deki olaylar gün gece başka göçmen bölgelere yayılırken, olayların büyümesinden endişe ediliyor.



Olaylarla ilgili analizlerde bulunan sosyolog ve araştırmacılar, yaşanan olayları 'göçmen bölgelerinde oturan gençlerin çoğunun işsiz ve eğitimsiz olması, ülkede artış gösteren ırkçı görüşlere' bağlıyor.