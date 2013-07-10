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Dünya

Rusya Yüksek Mahkemesi okullarda başörtüsü yasağını onadı

Rusya’da geçen yıl Stavropol bölge mahkemesinin müslüman öğrencilerin okullara başörtüsüyle giremeyeceğine dair alsığı karar, Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından onandı

10 Temmuz 2013 20:14

Rusya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Stavropol bölge mahkemesinin vardığı, eğitim kurumlarında öğrencilerin başörtüsü taşıyamayacakları kararını onadı. Hürriyet Planet'ın haberine göre, Rusya okullarında başörtü tartışması geçtiğimiz yıl Satvropal bölgesinde Müslüman halkın yoğun yaşadığı Neftekums yerleşim biriminde patlak vermiş, birkaç kız öğrencinin okula başörtüsüyle gelmesi üzerine okuldan kovulmaları mahkemeye taşınmıştı. Stavropol bölge mahkemesinde görülen davada kız öğrencilerin, okula başörtüsüyle gelemeyecekleri karara bağlandı. Kararın ardından Stavropol bölge yönetimi eğitim kurumlarına gönderdiği tebligatla öğrenci kıyafetinin dini unsurlar taşımaması gerektiğini emretti.

Uygulamaya karşı çıkan öğrenci velilerinin avukatı Murat Musayev, Rusya Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yaptı. Rusya Yüksek Mahkemesi de konuyu inceleyerek Stavropol yerel mahkemesinin aldığı kararı yürürlükte bıraktı. Okullarda başörtüsü meselesi Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sorulduğunda, "Dini örf ve adetlere saygılı olmamız lazım. Ancak Rusya’daki eğitim kurumları laiktir. Hatta okullara belirli bir nizam getirecek üniforma uygulamasına geçilmeli" demişti.

 

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